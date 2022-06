Baz Luhrmann : "Austin Butler ? Il a humanisé Elvis !"

Baz, vous avez eu ce projet depuis de longues années, et ma première question est très simple, pourquoi étiez-vous intéressé par ce biopic ?

Baz Luhrmann : Le fait est que je ne voulais pas faire de biopic, j’adore la manière dont Shakespeare prenait un personnage historique, et le transformait en une idée plus grande. Vous savez, je suis un grand fan d’"Amadeus", et la question est : est-ce qu’"Amadeus" est un film à propos de Mozart, ou un film sur la jalousie ? Je voulais regarder l’Amérique qui me fascine depuis mon enfance, depuis très très longtemps, je suis fascinée par l’ère américaine, j’y ai grandi, l’Amérique des années 50, 60 et 70. Et donc, si vous prenez Elvis Presley comme une sorte de canevas, pour explorer cette Amérique-là, il est au centre des années 50, 60 et 70, pour le meilleur et pour le pire. Vous ne pouvez regarder l’Amérique sans regarder la question des races, et Elvis est aussi au centre de la question des races, parfois d’une très bonne manière, parce qu’il a osé, dangereusement, s’impliquer dans la culture black, la musique black, avec ses amis et d’autres artistes. Puis il s’est isolé dans sa période hollywoodienne, et son échec est venu de sa période d’addiction. On ne va pas rentrer dans la politique de cette période, tout comme la relation amoureuse entre Elvis et Priscilla, tout ça se trouve dans le film, mais la grande histoire de ce film, se trouve entre le plus grand vendeur du monde, qui était aussi un accro du jeu, un personnage complètement fake, et l’un des plus grands dieux orphiques de la musique.