Bayreuth : des milliers de manuscrits endommagés suite à un dégât des eaux au Musée Wagner

Un dégât des eaux s’est produit vendredi 18 mars dernier au Musée Wagner de Bayreuth, qui renferme quelque 12.000 ouvrages anciens. L’inondation a fortement endommagé la collection de manuscrits. Selon les premières estimations, quelque 4000 manuscrits ont pris l’eau et vont devoir être lyophilisés.

Si l’eau ne montait pas plus haut que les chevilles, l’ampleur des dégâts est bien plus haute. Ce vendredi 18 mars, un débordement d’une canalisation d’évacuation, dans les sous-sols du Musée Wagner, qui abrite les archives consacrées à l’œuvre du compositeur, a touché plusieurs cartons renfermant 4000 manuscrits anciens. "Les livres se trouvaient dans des cartons dans une pièce annexe de la cave avec une conduite d’eau, par laquelle l’eau est évacuée", a expliqué Sven Friedrich, le directeur de l’institution. Si les causes de l’inondation ne sont pas encore complètement déterminées, il semblerait qu’un carton se soit renversé sur l’évacuation, empêchant donc l’eau de s’évacuer correctement.

50 pompiers ont procédé à l’évacuation de l’eau, travaillant en collaboration avec les experts du musée afin que récupérer les manuscrits touchés. Sven Friedrich se veut néanmoins rassurant : "Les livres sont toujours là. Ils sont endommagés, mais pas détruits". Par ailleurs, l’eau qui s’est déversée étant potable, les manuscrits ne risquent pas d’avoir été salis. Ils seront néanmoins envoyés à Leipzig pour être soigneusement séchés par un processus de lyophilisation (séchage sous vide) et restaurés, avant de retrouver le Musée Wagner de Bayreuth.