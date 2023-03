Bayern – PSG : Thomas Müller loue les qualités de Kylian Mbappé, "le monde entier aime le regarder jouer"

Pour l’attaquant du Bayern Munich Thomas Müller, Kylian Mbappé est sans conteste le joueur "le plus spectaculaire" du Paris SG, pas seulement dans "l’esthétique" mais aussi dans "l’efficacité", a-t-il estimé avant d’affronter le Paris SG en Ligue des champions.

"Le joueur le plus spectaculaire actuellement, c’est très clairement Kylian Mbappé. Son explosivité combinée aux bons choix dans la surface de réparation. Il va aussi là où doit se trouver l’attaquant. Ce n’est pas seulement de l’esthétique, mais c’est aussi très efficace. Ça me plaît beaucoup", a souligné Thomas Müller en conférence de presse.

"Le monde entier aime le regarder jouer. Mercredi, on ne va pas le regarder, on va le gêner dans son travail. Si notre plan fonctionne, il ne prendra pas beaucoup de plaisir", a ajouté Thomas Müller, double vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern en 2013 et 2020.

"Vu son profil, Kylian Mbappé est un joueur qui amène le danger. On doit forcément se demander comment arrêter un tel joueur, mais à la fin du compte, c’est un sport d’équipe. Il faudra éviter que les passes lui parviennent, qu’il ait la profondeur et l’espace dont il a besoin", a insisté Thomas Müller.

Face à Mbappé, Julian Nagelsmann table sur le jeune croate Josip Stanisic (22 ans), car l’international français Benjamin Pavard est suspendu après son exclusion à l’aller (deux cartons jaunes). "En l’état actuel, je pars du principe qu’il jouera", a expliqué l’entraîneur du Bayern en conférence de presse.

Le décuple champion d’Allemagne en titre a pris une légère option pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions, après son succès au Parc des Princes au match aller. "Je vois un avantage pour nous, très clairement. Nous sommes à domicile, ce qui est un avantage, mais en foot un but d’avance ou de retard, ça peut se rattraper", a glissé Müller. "Ce sera serré".

En Ligue des champions, le Bayern a remporté quinze des dix-sept derniers matches à domicile, ne concédant qu’un match nul (1-1 contre Villarreal, synonyme d’élimination la saison passée en quarts de finale) et une défaite contre… le Paris SG (3-2 en quarts aller de la C1 lors de la saison 2020/21).

Cette saison, le club bavarois n’a encaissé que deux buts -sur la pelouse des Tchèques de Plzen- en sept matches, pour 19 buts inscrits.