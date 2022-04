Bayern Munich, les raisons d’une saison en demi-teinte

Si on s’intéresse aux statistiques du Bayern en Bundesliga, on peut voir que le Bayern affole toujours autant les compteurs. 86 buts inscrits par les Bavarois cette saison après 29 journées. C’est la meilleure attaque du Big 5 avec 2,96 buts par match. Ce nombre de goals inscrits est le même que la saison 2019-2020, et même plus que la saison dernière (83) après autant de matchs. En défense, la régularité est toujours présente. 29 goals concédés alors que la saison dernière, la défense bavaroise était plus friable : 38 goals pris après 29 journées.

Même si le Bayern semble moins être convaincant en championnat, les chiffres prouvent le contraire. Cette saison, le niveau du Championnat allemand est significativement en baisse. Alors qu’il y avait quatre équipes allemandes en huitième de finale de la Ligue des Champions la saison dernière, cette saison, le Bayern était le dernier représentant allemand lors des phases à éliminations directes. A l’inverse, deux équipes allemandes, Leipzig et l'Eintracht Francfort, sont en demi-finale de l’Europa League. Deux équipes qui en championnat sont assez loin du Bayern : 18 points d’écart pour Leipzig, 30 pour l'Eintracht. Une baisse de niveau qui se déclare lors des Coupes européennes.