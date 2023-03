Bayern Münich – Dortmund : choc au sommet en Bundesliga pour la 1e de Thomas Tuchel (direct commenté 18h30)

Choc au sommet en Bundesliga ! Alors que le Bayern monopolise égoïstement le trophée de champion d’Allemagne depuis dix ans, il vit une saison plus chahutée. Moins dominateurs que dans un passé récent, les Bavarois alternent entre le bon et le moins bon et viennent même d’être délogés de leur place de leader par Dortmund juste avant la trêve internationale.

Et ça tombe bien puisque c’est justement le BVB que le Bayern accueille ce samedi. L’objectif est clair : s’offrir le rival honni et lui chiper la 1e place. Mais la mission s’annonce périlleuse. D’une part parce que les Bavarois ont connu quelques soubresauts récents avec le limogeage inattendu de Julian Nagelsmann. D’autre part, parce que Dortmund est en pleine bourre depuis quelques semaines (28 points sur les 30 derniers !) et veut mettre fin à l’hégémonie bavaroise. Alors, lequel des deux poids lourds parviendra à arracher les trois points ? La réponse dès 18h30 en direct commenté.