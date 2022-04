Bayern – Dortmund : les Bavarois titrés dès ce samedi ? (direct commenté 18h30)

Un 10e titre consécutif en Bundesliga pour le Bayern Münich ? Alors qu’ils comptent 9 points d’avance sur leur plus proche poursuivant, Dortmund, à quatre journées de la fin du championnat, les Bavarois ont une occasion en or d’officialiser le 31e titre de leur histoire.

Le calendrier a en effet bien fait les choses puisque les hommes de Julian Nagelsmann accueillent… Dortmund à domicile ce samedi soir. En cas de victoire face au BVB, ils compteraient 12 points d’avance (alors qu’il n’en restera plus que 9 à prendre) et ne pourront donc plus être rattrapés.

La pression est donc plus que jamais dans le camp de Dortmund, qui éprouve les pires difficultés pour venir à bout de son meilleur ennemi bavarois depuis quelques années. Thorgan Hazard et consorts restent en effet sur 6 défaites consécutives dans les Klassiker et ne se sont plus imposés en déplacement à l’Allianz Arena depuis 2014. Autre chiffre qui fait mal, depuis son départ en 2014, le sérial buteur Robert Lewandowski a planté 22 buts en 15 confrontations face à son ancien club.

Notons, pour conclure, que, côté belge, c’est la soupe à la grimace puisqu’Axel Witsel (malade) et Thomas Meunier (blessé) seront absents, alors que Thorgan Hazard est lui incertain, victime de douleurs au dos.

Les compos probables :

Bayern : Neuer (c) – Pavard, Süle, Hernandez, Davies – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Müller, Sane – Lewandowski

Dortmund : Hitz – Pongracic, Akanji, Zagadou – Wolf, Can, Bellingham, Guerreiro – Brandt, Reus (c) – Haaland