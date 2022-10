Bayat contesté, Still en difficulté, supporters dégoûtés : Charleroi sous haute tension

C’est fou comme en football, tout peut parfois aller très vite. Trop vite. Il n'y a même pas trois semaines, Charleroi pensait avoir retrouvé un tantinet le sourire après s’être offert le scalp d’Anderlecht sur sa pelouse (0-1). Euphoriques après ce succès arraché grâce à un cynisme presque déroutant, les Zèbres se pensaient lancés vers une saison sans trop de soubresauts. C’était malheureusement aller un peu vite en besogne…

Parce que depuis ce succès bruxellois, le ciel s’est méchamment obscurci en cité caroloringienne. Peut-être trop confiants, les Zèbres se sont inclinés contre le Standard (0-1), ont bu la tasse à Saint-Trond (2-1) avant de balbutier leur football en fin de match contre Courtrai ce mardi (2-2).

Trois matches. Trois désillusions. 5 buts encaissés. Un bilan d’un point sur 9 qui plonge les Zèbres dans la colonne de droite avec une 10e place provisoire, évidemment jugée indigne par les supporters.

Des supporters qui bouillonnent depuis le début de saison et ont finalement explosé face à Courtrai. Protestation silencieuse en début de match, jets de bières et de fumigènes à la toute fin, ils ont tenté par tous les moyens (certes douteux…) de se faire entendre.

En ligne de mire des contestations les plus houleuses, Mehdi Bayat, l’administrateur délégué du club, victime de chants de haine pendant toute la rencontre, était évidemment touché, au micro de Pierre Deprez : ""C’est plus que dur. Cela fait 20 ans que je suis à Charleroi. 20 ans que je travaille dans le club. J’ai récupéré le Sporting de Charleroi en faillite virtuelle en 2012. On me demande où est l’argent ? Eh bien l’argent est dans nos bilans…"

Une façon pour lui de se justifier par rapport à plusieurs mercatos entrants jugés trop frileux par les supporters : "Cela fait 10 ans que je porte ce club sur mes épaules, on a plein de projets, on a terminé 6e l’an dernier, et 3e il y a 3 ans, ce n’est pas si mal pour Charleroi. Ce que j’ai subi pour un dirigeant c’est difficile. L’objectif des supporters était de me faire du mal, félicitations vous y êtes arrivés" renchérissait-il, les yeux rougis.