Baxter Dury: sur les traces de son père avec ce nouvel album sous forme de confession

"I Thought I Was Better Than You" est une déclaration d'intention, un aveu et un message à l'attention du père, fracassé par le destin au printemps 2000, à l'âge de 57 ans. Jusqu'alors, le fiston s'était bien tenu à l'écart de la chanson. D'abord propriétaire d'une boîte de nuit foireuse, puis vendeur de montres, Baxter Dury s'est ensuite exilé à Barcelone, avant de revenir à Londres. Assistant réalisateur, "payé à ne rien faire" (sic), sur les plateaux des films dans lesquels jouait son père, il entame finalement une carrière musicale sur la tard, à 31 ans, deux ans après la disparition de Ian Dury. Aujourd'hui, Baxter assume. Aussi à l'aise dans son rôle de chanteur que dans celui de papa. Kosmo, son fils, chante ainsi à ses côtés sur un titre ("Celebrate Me"). Sorte de passage de relais, empreint de mélancolie et de sagesse, "I Thought I Was Better Than You" est une confession personnelle doublée d'un conseil de daron.