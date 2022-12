Baudouin Oosterlynck, Entre l’œil et l’oreille, Musée des Beaux-Arts de Tournai

Le Musée des Beaux-Arts de Tournai présente Entre l’œil et l’oreille, une exposition monographique consacrée à Baudouin Oosterlynck. Les instruments de musique et d’écoute et les prothèses acoustiques voisinent avec sa collection de lunettes. Les sens de la vue et de l’ouïe sont conviés dans l’atrium rayonnant et lumineux de Victor Horta. L’espace aux pattes de tortue accueille les œuvres de l’artiste, présentées en dialogue discret avec des tableaux et des toiles sorties des collections du musée. Les bésicles dites " clouantes ", car la monture est tenue par un clou, réalisée en fanon de baleine figure dans une vitrine. Les lunettes rappellent étonnement l’objet que tient dans sa main Le Raccomodeur de soufflets, un tableau anonyme de 1516, accroché aux cimaises. Vraisemblablement, la plus ancienne représentation de lunettes dans un tableau. Les prothèses acoustiques de Baudouin Oosterlynck sont placées sur un socle bas au pied d’une toile monumentale du peintre tournaisien Louis Gallait. L’abdication de Charles Quint (1841) voisinent avec un autre chef d’œuvre de la peinture d’histoire, Derniers honneurs rendus aux comtes d'Egmont et de Hornes (1851), peint par le même artiste. La couronne et le sceptre déposés et les têtes décapitées des deux comtes établissent un " dialogue de sourd " avec les prothèses pour bienentendants de Baudouin Oosterlinck.

Entre l’œil et l’oreille, Baudouin Oosterlinck, Musée des Beaux-Arts de Tournai, jusqu’au 12 mars 2023.

Baudouin Oosterlinck au micro de Pascal Goffaux