Baudet’Stival : Mika invite une petite fille sur scène et chante dans la foule

Le week-end dernier, le Baudet’Stival faisait son grand retour après deux années de Covid. Au programme cette année, Patrick Bruel, Julien doré, Mika, Calogero, Mustii ou encore Mosimann. Mais celui qui a marqué les esprits par sa prestation chaleureuse et humaine, c’est Mika.

Si vous n’étiez pas sur place, vous avez pu suivre le Baudet’Stival en direct sur VivaCité en compagnie de Bruno Tummers. Si vous aviez la chance d’être sur place, vous avez pu assister à la prestation de Mika. C’est dans une forme olympique et avec une bonne dose de folie que Mika a retrouvé la scène et le public belge. Prêt à vous proposer un show digne de ses plus grands tubes.

Heureux de retrouver son public, le chanteur n’a pas hésité à enjamber la barrière pour chanter son titre Big Girl You Are Beautiful au milieu du public. Dans un costume rose fuchsia il saute au même rythme que le public, Mika n’a peur de rien.

Repérant au premier rang une fillette, il l’invite à ses côtés sur scène pour que tel un chef d’orchestre, elle puisse dire au public quand chanter sur Underwater. Une expérience forte pour la petite fille qui a partagé un moment hors du temps avec Mika. Pour rassurer la jeune fille, il lui a confié ce message "pour toute chose importante et magique dans la vie, il faut du courage et tu as du courage". Improvisée chef des cœurs pour un public de 8000 personnes, c’est une expérience intense pour la jeune fille qui a pu lancer le public sur le refrain d’Underwater.

Mika s’est donné pour le public du Baudet’Stival, un concert généreux, un bain de foule, une petite fille sur scène. Ce week-end, Mika vous a encore proposé un show hors du commun dont lui seul a la recette.