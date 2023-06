Battus par le Portugal, les Diablotins sont éliminés de l’Euro U21 et n'iront pas aux JO de Paris

Tout aurait pourtant pu être bien plus simple dès l’entame de match. Balikwisha récupère le ballon aux abords de la surface adverse. Le joueur de l’ Antwerp sert parfaitement Openda mais le numéro 7 belge frappe… le poteau. Sur le contre, Vandevoordt se montre (déjà) vigilant. Les Belges sont quelque peu sonnés et vont subir la pression portugaise. Après plusieurs occasions adverses, les Diablotins vont néanmoins remettre le nez à la fenêtre mais Balikwisha loupe son face-à-face. Les débats s’équilibrent ensuite jusqu’à la mi-temps.

Les Diablotins ont concédé la défaite face au Portugal dans le cadre de leur troisième match de poule à l’Euro U21. Un revers qui les prive d’une qualification pour les quarts de finale de la compétition et d'un ticket pour les JO 2024.

Au retour des vestiaires, les Portugais reprennent leur marche en avant. Debast est d’ailleurs au bon endroit pour détourner une frappe de Fabio Silva. Une première alerte qui va être rapidement suivie de la sanction. Silva se bat pour empêcher le ballon de sortir du terrain, son centre dévié trouve les pieds de Neves. L’offensif arme une volée imparable et place les siens aux commandes. Sonnés, les Belges vont s’en remettre à leurs remplaçants. Vertessen rétablit la parité sur service d’un Openda brouillon jusque-là. Alors qu’ils semblent prendre le dessus sur leur adversaire, Raskin et consorts vont encaisser un deuxième but. Sur un ballon aérien anodin, Debast écarte trop les bras au goût de l’arbitre qui indique le point de penalty. Dantas se charge de la conversion fatidique à nos jeunes représentants. De son côté, le Portugal se qualifie pour les quarts en compagnie de la Géorgie qui a partagé face aux Pays-Bas.