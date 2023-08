Battu par l’Union, Carl Hoefkens n’a pas reconnu ses joueurs : "On doit devenir plus intelligent"

Le Standard connaît déjà un début de saison compliqué. Battus à Saint-Trond à l’occasion de la première journée de championnat, les Liégeois ont chuté pour leur première à Sclessin. Réduits à 10 peu après la demi-heure, ils s’inclinent logiquement 0-1 face à l’Union Saint-Gilloise.

Une rencontre qui laisse un goût amer à Carl Hofkens. L’entraîneur liégeois n’a pas reconnu son équipe. "Ce n’était pas nous. J’ai vu que les joueurs voulaient bien faire mais le problème c’est qu’ils n’effectuaient pas les bons choix au bon moment" confiait-il au micro d’Eleven DAZN. "L’Union est une bonne équipe qui a réalisé un bon pressing et elle a profité de nos mauvais choix. Nous n’étions pas assez méchants dans les duels. C’est un aspect sur lequel nous devons grandir. Nous devons devenir plus intelligents, on doit savoir dans quelles situations faire des petites fautes. Ce n’est pas seulement quand nous avons le ballon mais aussi quand nous ne l’avons pas et ce n’était pas assez."

Carl Hofkens peut aussi remercier son gardien Arnaud Bodart auteur de plusieurs arrêts décisifs. Sans les interventions du portier liégeois, le score aurait pu être plus sévère. "Arnaud est un bon gardien, ce n’est pas pour rien s’il est en équipe nationale. Je suis content de son match et de sa prestation." Le match de l’international belge risque encore d’augmenter les convoitises. "Bien sûr que j’ai peur de le perdre comme j’ai peur de perdre n’importe quel joueur qui peut apporter quelque chose à l’équipe. Arnaud est content d’être ici, il est important pour le groupe."

Deux défaites en deux matchs et zéro sur six au classement, le Standard connaît un raté à l’allumage. Mais l’ancien coach du Club de Bruges n’est pas inquiet pour la suite de la saison. Le top 6 reste le principal objectif. "Le club doit grandir et tout le monde, joueurs, entraîneurs, supporters, doit regarder dans la même direction. Avant la saison, j’avais déjà dit que nous allons connaître des moments difficiles. Le plus important est de voir comment nous allons réagir et faire face à ces situations."