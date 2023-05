Battu 4-0 au match aller, Sheffield Wednesday réalise un come-back de folie et vise toujours la promotion en Championship

C’est un exploit dont les supporters de Sheffield Wednesday se souviendront sans doute pendant des décennies. Leur équipe est parvenue à remonter un retard de quatre buts jeudi soir en demi-finale des playoffs pour la montée de League one (D3 anglaise) à Championship (D2).

Battus 4-0 lors du match aller par Peterborough, les hiboux de Sheffield ont refusé de baisser les bras devant leurs supporters. Grâce à une première demi-heure de feu, l’espoir de 'come-back' a parcouru les quelque 40.000 âmes tassées dans le stade de Hillsborough. Smith (9e) et Gregory (25e) ont ainsi permis à leur équipe d’amorcer une remontée à peine imaginable.

En frappant 37 fois vers le but dont 17 fois dans le cadre, les Howls ont mis toutes leurs chances de leur côté pour revenir à la hauteur de leurs adversaires. Ils ont été récompensés. James (71e) a fait 3-0 et préparé le terrain pour le but de Palmer, arrivé sur le gong, de manière rocambolesque, à la 90e+8 pour arracher une prolongation inespérée.

Les supporters présents dans le stade et postés devant leur TV n’étaient pourtant pas au bout de leurs émotions. Un but contre son camp de Gregory (105e) a passé la clim à Hillsborough mais 7 minutes plus tard Paterson (112e) s’est chargé de redresser la barre et d’emmener tout ce joli monde aux tirs au but. Un exercice maîtrisé magistralement par Sheffield avec 5 tentatives réussies sur 5 contre une erreur, fatale, pour Peterborough.

Quadruple champion d’Angleterre dans l’avant-guerre (1903, 1904, 1929, 1930), Sheffield Wedsneday peut toujours espérer regagner la D2 anglaise (Championship) qu’il avait quittée il y a deux saisons. Il devra pour cela se défaire de Barsnley ou de Bolton en finale des playoffs.