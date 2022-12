Battre ou accrocher les Diables rouges en Coupe du monde, une garantie de succès

Quel est le point commun entre l’Argentine, la Croatie, la France et le Maroc ? Les quatre demi-finalistes de la Coupe du monde 2022 ont tous battu ou accrocher les Diables rouges, version génération dorée, au Mondial. Barrer la route à la bande à Hazard serait donc une garantie de succès. On se console comme on peut.



La série commence en 2014 au Brésil. Pour son retour sur la scène internationale, la Belgique frappe fort avec trois victoires en trois matches en phase de groupe contre l’Algérie, la Russie et la Corée du Sud. Les États-Unis plient aussi au terme d’un huitième de finale aussi emballant dans le jeu que stressant dans le scénario. Ensuite, l’Argentine se présente sur le chemin des Diables. Un but rapide de Gonzalo Higuain et une Albiceleste bien en place mettent fin au parcours belge. Les Argentins vont eux jusqu’en finale et ne s’inclinent que sur un but de Mario Götze.