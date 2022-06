Battice : récolte lancée et production "dévalisée" à la framboisière de Rosmel

Avec des framboises bien rouges et sucrées juste comme il faut, la cueillette démarre doucement. Un savoir-faire qui depuis 2004 n’a plus de secret pour Rémi Hogge, même si la météo rend toujours chaque récolte un peu unique : " La saison dure à peu près cinq à six semaines. Tout dépend de la météo. Quand on a une météo très chaude et très sèche, les fruits mûrissent beaucoup plus vite donc la saison est raccourcie. Ici, on va cueillir des framboises à peu près jusqu’au 20 juillet. "