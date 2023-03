Batteries usagées : au Costa Rica, une entreprise donne une nouvelle vie à leurs composants.

Mais "nous savons aujourd’hui que les déchets n’existent pas, nous savons que ce sont des ressources qui peuvent resservir", explique Guillermo Pereira, le directeur général de Fortech. Cette entreprise costaricienne se consacre depuis 27 ans au recyclage de produits technologiques et depuis six ans au recyclage des piles et batteries au lithium. "C’est important de rompre les modèles tout faits", assène Guillermo Pereira, 54 ans, qui a mis au point avec son fils Francisco, âgé de 25 ans, une méthode pour triturer les batteries usagées et en extraire les métaux qui les composent. Ils serviront à produire de nouvelles batteries

Selon l’Université allemande d’Aachen, en 2028, la quantité de batteries en fin de vie dépassera en Europe la capacité de recyclage. En 2038, c’est 1,4 million de tonnes de batteries qui seront à recycler, seulement pour l’Europe, prévoit l’Université allemande.

Chaque année, 1500 tonnes de piles et batteries arrivent actuellement en fin de vie pour le seul Costa Rica, souligne Francisco Pereira. Des points de collecte sont mis à disposition des consommateurs dans les commerces, les magasins d’électronique ou chez les concessionnaires automobiles du pays et sont ensuite livrées à l’entreprise de recyclage.