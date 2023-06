Batteries pour voitures électriques : la production est insuffisante en Europe et met en péril la fin des thermiques d’ici 2035

En Europe, il y a actuellement une quarantaine de "gigafactories" en préparation ou déjà actives. La capacité totale de production annoncée est de plus de 1000 gigawatts. En Belgique, il y a une usine du groupe Abee qui devrait voir le jour à Seneffe-Manage en Flandre. À Gand, il y a le groupe Volvo qui produit des batteries à grande échelle et dans le nord de la France, il n’y a pas si longtemps, trois grands industriels se sont associés (Stellantis, Total et Mercedes-Benz) pour faire tourner une méga-usine de batteries. Paris et Berlin ont mis plus de trois milliards d’euros sur la table, dont un milliard de dettes publiques. Mais pour le moment, tout ça reste insuffisant pour électrifier le parc automobile européen.

Dans ce contexte, l’Europe devra-t-elle reporter son objectif de mettre fin aux moteurs thermiques dans les voitures neuves à partir de 2035, mesure centrale du plan climat des 27 ? C’est de l’ordre du possible, avec pour conséquence de freiner la transition énergétique en raison des difficultés à démocratiser le prix des voitures électriques comme l'explique Christophe Dubon : "Actuellement, les voitures électriques sont des voitures haut de gamme, qui coûtent un certain montant. L’enjeu pour les prochaines années est de développer des voitures électriques abordables pour tout le monde. Et donc forcément, l’idée, c’est de les vendre en plus grand volume. Et qui dit plus grand volume, dit plus grande nécessité de produire des batteries. Et donc forcément, si on veut que la mobilité électrique soit accessible au plus grand nombre, il est temps de s’inquiéter effectivement d’être en mesure de pouvoir produire des batteries."

L’autre alternative serait alors d’importer massivement…