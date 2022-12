Batteries domestiques : que faut-il savoir avant d’envisager l’achat ?

A quoi faut-il être attentif lorsque l’on souhaite ajouter une batterie domestique à une installation de panneaux photovoltaïques existante ?

L’une des pièces maîtresses dans une installation de panneaux solaire est l’onduleur. Il en existe différents types. Sans entrer dans les détails, cet appareil est d’abord chargé de transformer le courant continu (comme sur une pile ou une batterie de voiture) produit par les panneaux solaires en courant alternatif compatible avec nos appareils domestiques.

Dans le cas d’une installation basique l’onduleur gère aussi la réinjection sur le réseau de distribution et l’alimentation de la maison.

Ensuite, on trouve aussi l’onduleur hybride qui reprend l’essentiel de l’installation basique en permettant en plus de faire de l’accumulation. Ce modèle permet donc aussi de charger une batterie et de mettre en place des priorités : Solaire, batterie et enfin le réseau de distribution. Notons que cet onduleur permet l’ajout d’une batterie a posteriori (en attendant une prime, par exemple), après l’installation des panneaux photovoltaïques.

Selon les marques, il y aura plus ou moins de chipotage

Dans le cas ou vous n’auriez pas un onduleur hybride, "soit on change l’onduleur pour mettre un onduleur hybride", explique Basile Houdmont, "soit on met un onduleur de stockage" qui sera dédié à la batterie. Dans ce dernier cas, il faut vérifier les compatibilités entre onduleurs. "Selon les marques, il y aura plus ou moins de chipotage."

Fabrice Zimmermans ajoute qu’il existe encore un autre type d’appareil : l’onduleur hybride anti réinjection et anti coupure avec lequel il faut dès le départ acquérir une batterie. L’avantage c’est que : "l’énergie fournie par l’onduleur vient des batteries. Et c’est pour ça qu’en cas de panne du réseau vous profitez toujours de votre installation et de votre énergie électrique." De plus, dit-il : "Il interdit la réinjection, ce qui fait qu’on n’a pas de taxes à payer."