Batterie funky façon The Meters, metal façon Lars Ulrich de Metallica ou plus cool version Ringo Starr ?

La batterie a vu le jour au début du XXe siècle en Amérique du Nord. Les principaux éléments qui la composent existaient déjà sous d’autres formes et de manière séparée selon l’emplacement géographique et historique. Ce regroupement en batterie est directement lié à la naissance du jazz. Mais son origine est pluriculturelle : la caisse claire (vers 1850) et la grosse caisse (au 17e siècle) sont d’origine européenne. Les cymbales sont issues d’Orient et sont probablement un des instruments les plus anciens du monde. Les toms trouvent leurs racines dans les percussions amérindiennes et africaines. Le charleston, lui, provient d’un instrument de percussion romaine datant de l’Antiquité : le scabellum.