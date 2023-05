Battant, battu et finalement abattu : retour sur le Giro 2021, 1er Grand Tour compliqué pour Evenepoel

Malgré le fait de s’être montré un léger cran au-dessous lorsque la pente s’élève, Evenepoel accuse un retard de seulement quatorze secondes au lendemain de la première journée de repos. Mais, la reprise ne s’annonce pas évidente pour autant puisque les coureurs s’élancent sur la fameuse étape 11 qui emprunte des chemins des Strade Bianche. Et le Belge ne va d’ailleurs pas tarder à y montrer des signes de fatigue avant d’être décramponné. Esseulé et énervé (il jette son oreillette) dans un premier temps, il va voir son coéquipier Almeida l’attendre pour minimiser les dégâts. Le débours est néanmoins important sur la ligne. Plus de deux minutes sur Bernal et Buchmann notamment. Evenepoel recule ainsi au septième rang du général et fait d’un top 10 son objectif dix jours plus tard à Milan.