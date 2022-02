Batsirai, cyclone le plus dévastateur pour l’Est de Madagascar depuis 25 ans

Le soleil de plomb qui s’abat sur le tarmac de l’aéroport de Mananjary, laisse difficilement imaginer qu’il y a quelques jours encore, les éléments se déchaînaient sur cette ville côtière. A 27 ans, Julia Marovavy ne se souvient pas avoir déjà connu un phénomène d’une telle ampleur. "C’est la première fois que je vis un cyclone de cette intensité. Batsirai était tellement fort, j’en ai pleuré. De voir nos voisins qui ont perdu leur maison, c’était tellement triste. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup de choses. C’est tellement malheureux".

Surfaces agricoles touchées, Madagascar embourbée dans la crise alimentaire

Le cyclone tropical a frappé la Grande île sur une zone côtière de 150 km de long, peu peuplée et agricole, avant de se déplacer vers le centre. Le "grenier à riz" du pays est ravagé, en raison des crues dans les rizières.

"Il faut également penser aux dégâts sur les propriétés agricoles, et avec la crise alimentaire que connaît déjà Madagascar un peu plus au Sud, si on ajoute une nouvelle région, ça fait beaucoup, et cela veut dire que des centaines de milliers de personnes sont dans le besoin de manière globale", s’alarme Alina Atemnkeng, responsable des opérations pour la réponse au cyclone tropical Batsirai, pour la fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.