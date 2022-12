Batshuayi inscrit un doublé avec le Fenerbahçe, Tielemans également buteur, Castagne passeur décisif

En Angleterre aussi on revient petit à petit sur les terrains de football : en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, Leicester se rend ce soir à Milton Keynes. Et c’est Youri Tielemans qui a débloqué la situation à la 18e minute de jeu, Ayoze Perez a doublé la mise peu avant la demi-heure de jeu. Pour fixer le score à 0-3, Timothy Castagne a délivré la passe décisive pour Jamie Vardy. Leicester s’est donc logiquement imposée face à l’équipe de League One anglaise, équivalent d’une troisième division.

Le quatuor belge composé de Wout Faes, Timothy Castagne, Dennis Praet et Youri Tielemans était présent dès le coup d'envoi sur la pelouse. Ils ont disputé toute la rencontre, à l'exception de Castagne, remplacé à la 79e minute par Albrighton. Outre Leicester, Newcastle, Southampton et Wolverhampton se sont également qualifiés pour le prochain tour de la compétition. Jeudi à 21 heures, Manchester City et Liverpool s'affronteront dans l'affiche des huitièmes de finale.