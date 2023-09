Batopin cherche 170 lieux pour installer ses distributeurs de cash en Wallonie

"J'aurais aimé qu'on soit plus loin globalement en Belgique mais surtout en Wallonie", a ajouté Jeroen Ghysel. "Le plus grand défi, c'est de trouver les emplacements. Nous avons beaucoup d'exigences techniques, de sécurité et en matière d'accessibilité aux PMR", a poursuivi Marie Janart, Chief product officer de Batopin. "Nous appelons les autorités à faciliter les démarches pour l'obtention des permis d'urbanisme tout en respectant les délais prescrits", a-t-elle dit.

Et de citer l'exemple des kiosques pour lesquels les fonctionnaires délégués se basent sur un guide régional comprenant des normes d'accessibilité PMR inapplicables pour les DAB. Conséquence: sur les 9 permis demandés, 7 ont été refusés, selon la responsable du réseau.