Batman : The Dark Knight, Le Chevalier Noir débarque sur Tipik !

Des montants qui font tourner la tête tout comme les éloges et prestigieuses récompenses que le film remporte. Il reçoit 8 nominations aux Oscars et repart deux récompenses : l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à titre posthume pour Heath Ledger et l'Oscar du meilleur montage de son pour Richard King.

C’est grâce à son histoire plus ancrée dans la réalité, son jeu d’acteurs et d’actrices ainsi que son rythme que le film est considéré comme culte par de nombreux/ses fan.e.s. The Dark Knight, Le Chevalier Noir sera diffusé ce samedi 6 mars à 20h05 sur Tipik !