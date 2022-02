Batman : le dernier épisode de la trilogie The Dark Knight en exclu sur Tipik !

Afin de terminer les vacances de Carnaval en beauté, Tipik propose de passer votre dimanche soir en compagnie du Chevalier Noir le plus connu de l’univers DC Comics : Batman. Le dernier épisode de la trilogie The Dark Knight sera diffusé en TV ce 6 mars à 20h05. De quoi vous faire patienter si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’aller voir le tant attendu nouveau Batman (sortie dans les salles le 2 mars) ou de tout simplement vous faire plaisir en visionnant le précédent film dédié au super-héros.

The Dark Knight est une trilogie basée sur le personnage Batman de DC Comics produite par Warner Bros. Elle est composée des films suivants : Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) et The Dark Knight Rises (2012).

Ecrite et réalisée par Christopher Nolan, elle rencontre un succès critique ainsi qu’un grand succès commercial, notamment pour les deux derniers films. Le box-office mondial des trois films combinés est de 2 464 200 000 dollars américains (#ahouiquandmême).

Depuis quelques week-ends, Tipik vous propose un cycle TV spécial Batman en rediffusant les films mettant en scène le Justicier Masqué. Bande de petites veinard.e.s : après vous avoir proposé le deuxième film de la trilogie ce samedi 5 mars, on vous propose de clore la saga (et les vacances) en beauté ce dimanche 6 mars à 20h05 avec The Dark Knight Rises, L’Ascension du Chevalier Noir.

Pour les non intié.e.s, ça quoi ce dernier opus ? Il y a huit ans Batman a disparu dans la nuit. Il est rabaissé au rang de criminel et Dent élevé au rang de héros et porté en martyr. Il a permis de faire passer plusieurs lois efficaces qui ont éradiqué le crime des rues de Gotham pendant un certain temps. Mais l’arrivée d’un chat aussi rusé que voleur et du terroriste masqué Bane va tout chambouler et tirer Bruce de sa cachette pour un ultime combat.