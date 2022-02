Batman imaginé par Tim Burton bientôt sur Tipik !

À nouveau Tim Burton vous emmènera dans son univers gothique et sombre. Il met en place une atmosphère envoûtante et inquiétante. Dès le début de Batman : le défi, son esthétisme si particulier et macabre prend le dessus et vous transportera dans ce Gotham sombre et expressionniste. D’ailleurs, pour la petite anecdote : de nombreuses référence à l’Expressionnisme allemand (courant artistique) se sont glissées dans le film (le nom de Max Shreck par exemple, ou encore le costume du Pingouin directement inspiré du personnage principal du film Le Cabinet du docteur Caligari, référence dans le genre expressionniste sorti en 1920).

Avis aux personnes friandes de l'univers Burton : Batman : le défi sera le dernier film réalisé par Tim Burton. En effet, troisième film de la saga sera finalement confié à Joël Schumacher. La raison ? La production estimait les films de Burton trop sombres et voulait toucher un public plus large.