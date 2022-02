Batman et Catwoman : Robert Pattinson et Zoé Kravitz ont éprouvé une alchimie intense sur le tournage

Dans le très attendu The Batman (l'attente ne sera d'ailleurs plus longue puisque le film sort dans nos salles le 2 mars). Comme on vous le montrait récemment avec la bande annonce centrée sur eux, le nouveau Batman incarné par Robert Pattinson (qui succède notamment à Ben Affleck, Christian Bale et Michael Keaton - son Batman : Le Défi passe d'ailleurs samedi sur Tipik à 20h05 et les Dark Knight avec Bale suivront) a une nouvelle Catwoman incarnée par Zoë Kravitz (qui fait suite, elle, à Halle Berry et à Michelle Pfeiffer, également à revoir ce samedi).

Et si on en croit les photos (et les témoignages) publiées par Entertainment Weekly, ça a collé entre les 2 acteurs dès l'audition de Zoë Kravitz, découverte entre autres dans les films Hunger Games et vue récemment dans la série Haute Fidélité).

Une audition particulièrement stressante raconte à l'occasion Zoë Kravitz, précisant que c'était une audtion en costume avec Robert Pattinson. Elle devait retirer son casque de Catwoman et avait peur de mal s'y prendre. Robert Pattinson évoque lui aussi une forme de stress alors qu'il était pourtant déjà choisi pour le rôle.

Mais dès cette audition, malgré le stress de chacun, il y a donc tout de suite eu entre eux une alchimie assez intense.