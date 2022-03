Batman c’est bath !

Et puis… plus rien qu’à aujourd’hui avec "The Batman", encore plus sombre. Si, c’est possible, quitte à finir dans le noir total pour Batman ! Enfin pas vraiment car le héros de Gotham s’est aussi offert des spin-off, des séries cousines, avec des titres comme "Les anges de la nuit" (entre 2002 et 2003) où l’on retrouve Batgirl et Héléna Wayne (la fille de Bruce et de Séléna 'Catwoman' Kyle). Dans "Gotham", à travers 5 saisons et 100 épisodes, on découvre les débuts non pas de Batman mais bien de l’inspecteur James Gordon (mal) entouré du Pingouin. Dans "Pennyworth" (2 saisons actuellement), les histoires racontées sont celles du tout jeune Alfred, bien avant qu’il ne devienne le majordome de la famille Wayne. Mais la meilleure de toutes ces séries dérivées reste "Batwoman" dont la deuxième saison vient de sortir en DVD. Voilà une série féministe et badass à la fois, démontrant que derrière chaque grand super-héros se cache surtout une super-héroïne bien plus sombre encore ! C’est du thriller et du film noir en puissance…