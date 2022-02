Batman Begins : le premier volet de la trilogie The Dark Knight débarque sur Tipik !

Le cycle spécial Batman continue sur Tipik ! De quoi ravir les adeptes du Chevalier Noir. Considérée comme un chef-d’oeuvre par beaucoup de fan.e.s, la saga The Dark Knight a démarré en 2005 avec la sortie de Batman Begins, signé, excusez du peu, Christopher Nolan. Devinez quoi ? Pour votre plus grand plaisir, Tipik diffusera le film ce samedi 26 février à 20h05. Au programme dans ce premier volet : un "nouveau" Batman, un casting de feu et une musique signée Hans Zimmer, what else ?

Alors que le prochain Batman est attendu avec impatience pour mars 2022, Tipik vous propose un flash-back ciné de qualité avec ce premier opus de la trilogie The Dark Knight (qui au passage, fête ses 17 bougies ! #lecoupdevieux).

Sorti le 15 juin 2005, Batman Begins est un succès planétaire qui sonne le coup d’envoi de la mythique trilogie de films indépendants. A l’affiche de ce film britannico-américain, on retrouve un casting 5 étoiles notamment porté par l’acteur Christian Bale alias Bruce Wayne/Batman. Aux commandes on retrouve Christopher Nolan, qu’on ne présente plus (Inception, Interstellar). Tipik vous propose de (re)découvrir cette pépite ce samedi 26 février à 20h05.

Avant toute chose : le saviez-vous ? Batman Begins était la sixième réalisation consacrée à l’homme à la cape noire ! C’est après 8 ans d’absence dans les salles obscures que Nolan en 2005 faisait revivre le héros chauve-souris (dernier film en date à sa sortie étant Batman et Robin sorti en 1997).

Au fait, ça raconte quoi le Batman made in Christopher Nolan ?

Témoin et hanté par le meurtre de ses parents, Bruce Wayne, jeune héritier d'une richissime famille, fuit la cité de Gotham pour un long et discret voyage à travers le monde. Le but de ses pérégrinations : sublimer sa soif de vengeance en trouvant de nouveaux moyens de lutter contre l'injustice. Durant cette quête, Bruce rencontre le mystérieux Ducard qui, devenu son mentor, l'initie aux disciplines physiques et mentales nécessaires à ses futurs combats. Bruce est sollicité pour rejoindre la Ligue des ombres, une puissante organisation subversive, chantre d'une justice expéditive, que dirige l'énigmatique Ra's Al Ghul. D'après l'oeuvre de Bob Kane et Frank Miller.