Batman : 3 minutes pour tout savoir sur les origines du personnage et son parcours à l'écran

Tim Burton récidive 3 ans plus tard, avec un Batman encore plus dépressif et des méchants encore plus méchants. Malgré ces succès, Warner Bros décide de se séparer de Burton sous prétexte que son Batman est trop sombre/dark pour vendre des jouets aux enfants.

Le réalisateur Joel Schumacher se retrouve ainsi aux manettes du prochain Batman. Et son idée à lui, c’est de s’inspirer de la série des années 60, qui pour rappel était un peu un flop. Sans grande surprise, les deux films qu’il réalise – "Batman Forever" et "Batman et Robin" - ne sont pas des chefs-d’œuvre du cinéma. Au contraire, les critiques sont loin d'être bonnes – pour ne pas dire que le film se fait défoncer.

Résultat des courses : Batman disparaît à nouveau du grand écran pendant 8 ans, le temps que Warner recrute le réalisateur Christopher Nolan. Ce dernier signera 3 films : "Batman Begins", "The Dark Knight", et "The Dark Knight Rises". Les 2 premiers sont jugés excellents, mais le 3e déçoit les fans. Ceci n’empêchera pas le 3e volet de la trilogie d’être le plus rentable des 3 films imaginés par Nolan