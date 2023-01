Bâtissons des ponts et débarquons chez les Lapons !

Françoise s’est mariée en 1971 et est partie en Norvège en 1976. Elle y a exercé trois métiers : l’enseignement, la carrière d’auteur-compositeur-interprète et depuis 1999, guide accompagnatrice de circuits touristiques dans les pays scandinaves et pays baltes, et guide accrédité d’Oslo. Elle habite actuellement à 15 km d’Oslo mais elle a vécu aussi pendant 20 ans à 600 km au nord du cercle polaire. Divorcée après 25 ans de mariage, elle vit maintenant seule mais ses deux enfants habitent près d’elle à Oslo.

Elle rentre au moins une fois par an en Belgique pour retrouver sa famille et ses amis. Françoise regrette la chaleur humaine de la Belgique et les goûts de son enfance ainsi que sa petite carrière d’auteur-compositeur-interprète.

Elle s’est remise à jouer de la guitare pour animer des soirées chez des personnes qui apprécient la chanson française. La chanson l’aura accompagnée toute sa vie.

