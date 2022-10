Bâtir l'avenir avec les leçons du passé, c'est le crédo de l'architecte Quentin Wilbaux !

En 20 ans, il rénove plus de 137 maisons dans le style traditionnel marocain (riad) et devient LE spécialiste de la Medina de Marrakech. En 1990, L’UNESCO le mandate pour un projet d’inventaire, la Medina étant inscrite au patrimoine mondial. Professeur à l’École Nationale d’Architecture à Marrakech et au LOCI à Tournai, il lance en 2018, le projet de cartographie 'Tournai-Marrakech Map 3D', soutenu par Wallonie-Bruxelles International (W.B.I.) et le Ministère de la Culture marocain, afin de permettre aux chercheurs des deux institutions de mieux appréhender l’urbanisme et l’architecture des lieux et pour favoriser une meilleure gestion du patrimoine. Car pour lui, " on bâtit pour transmettre et la meilleure façon d’habiter le monde dans le futur, c’est de retenir les leçons du passé. "