Bâtiments scolaires en FWB : lancement du 1er appel à projets dans le cadre du milliard d’investissement exceptionnel

Un certain nombre de critères d’éligibilité ont été fixés pour pouvoir bénéficier des aides. Les chantiers devront ainsi s’inscrire dans un objectif de transition énergétique et climatique. La qualité architecturale sera également prise en compte, tout comme le bien-être des élèves et des enseignants.

En raison d’un sous-investissement chronique au cours des quatre dernières décennies, les écoles de Wallonie et de Bruxelles sont aujourd’hui dans un état de vétusté très avancé et fortement énergivores. En avril dernier, le ministre Daerden estimait que 8 à 9 milliards d’euros au total seront nécessaires pour remettre l’ensemble des bâtiments scolaires de la FWB en état.