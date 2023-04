Bâtiments scolaires en FWB : "J’ai déjà trouvé deux milliards, je suppose que mon successeur trouvera les deux autres", avance Daerden

Après une analyse de la situation, la Fédération Wallonie-Bruxelles s’apprête à investir un milliard d’euros dans les murs des écoles en vue de les rénover, voire les reconstruire.

"Il y a d’abord eu ce plan de relance où nous avons eu l’occasion de mobiliser avec l’effet de levier environ un peu plus de 400 millions d’euros, mais c’est évidemment insuffisant. Donc ici, je vais passer en 3e lecture avant de passer au Parlement et donc nous allons finaliser ce projet avec un milliard d’investissement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui veut dire 1.500.000.000 parce qu’il y a évidemment les pouvoirs organisateurs qui complètent l’investissement. Donc globalement, le 1.500.000.000, les 400 millions, plus le plan pour les sanitaires, ça veut dire deux milliards qui vont être investis durant cette législature", précise son vice-président Frédéric Daerden (PS) au micro de La Première.

Je pense qu’il faut vraiment réagir, ce n’est plus acceptable.

Il faut dire qu’il y a urgence. Après près de 40 ans de sous-financement et une absence de vision à long terme. "Les moyens de la Fédération de Bruxelles sont limités et ça n’a peut-être pas été suffisamment la priorité durant un certain nombre d’années", reconnaît le ministre du Budget. Et d’ajouter : "Je pense qu’il faut vraiment réagir, ce n’est plus acceptable. […] On veut insérer un pacte d’excellence. Je crois que ça doit se faire dans des bâtiments d’excellence et donc il faut revoir cela."

Un milliard d’euros trouvé - voire deux, à en croire les dires du socialiste -, qui demeure insuffisant pour répondre aux besoins criants. 9 milliards d’euros seraient en effet nécessaires sur les 20 prochaines années pour assurer la rénovation des bâtiments.