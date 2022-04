Bâtiments publics: une prime bruxelloise aux projets de rénovation énergétique exemplaires

Les projets les plus exemplaires de rénovation énergétique de bâtiments publics (écoles, centres sportifs et culturels, immeubles administratifs, etc.) en Région bruxelloise peuvent prétendre à une prime spécifique dont l'enveloppe totale s'élève cette année à 4 millions d'euros, a indiqué mercredi le ministre de la Transition climatique Alain Maron.

L'accès à cette prime "RenoClick", qui bénéficie d'un soutien financier de l'Union européenne dans le cadre du plan de relance, est ouvert depuis ce mardi 19 avril et les demandes doivent être introduites au plus tard pour le 15 septembre prochain.

Elle porte sur 14 types de travaux visant à améliorer l'efficacité énergétique d'un immeuble construit depuis minimum 10 ans. Elle peut couvrir jusqu'à 75 % du coût de ces travaux.

Elle sera octroyée aux projets les plus ambitieux, c'est-à-dire ceux qui contribuent le plus à la transition énergétique et jouent un rôle d'exemple pour l'ensemble des propriétaires de bâtiments bruxellois.

Ces projets seront sélectionnés par Bruxelles Environnement sur base des critères d'économie d'énergie et de caractère durable et circulaire.