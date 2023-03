Batibouw ouvre ses portes ce mardi : comment se porte l’immobilier belge en 2023 ?

Pour la construction aussi, c’est difficile, avec des clients qui ont tendance à postposer leur projet en attendant des jours meilleurs. Le secteur s’est d’ailleurs contracté de 5%, mais la transition énergétique pourrait bien être un véritable ballon d’oxygène pour les secteurs.

Et si l’année en cours s’annonce plutôt comme une année de transition, il ne faut pas négliger que cela pourrait convenir aux candidats acheteurs. "Ils ont plus de marge de négociation et qui ont plus le temps de réfléchir et de faire leur projet de manière construite, alors qu’avant l’offre manquait et les acheteurs devaient se précipiter", explique Charlotte de Montpellier, économiste chez ING.

De leur côté, les secteurs de l’immobilier et de la construction tablent sur le souhait de se conformer aux normes énergétiques et sur le fait qu’il faudra intégrer ces taux d’intérêt plus élevés. Pour rappel, en Belgique, 71% des ménages sont propriétaires de leur habitation.