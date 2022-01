Batgirl : sa meilleure amie trans* sera jouée par Ivory Aquino dans le film réalisé par des Belges

Batgirl, après avoir été incarnée en 1997 par Alicia Silverstone dans le Batman et Robin de triste mémoire, revient à l'écran dans un film réalisé pour HBO Max (pas de sortie salles, donc) par les Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah dont le film Patser leur avait permis de décrocher un ticket pour Hollywood.

Après Bad Boys 3 avec Will Smith, ils s'attaquent donc à Batgirl alias Barbara Gordon (incarnée par Leslie Grace) qui, comme dans les comics de DC, a comme meilleure amie Alysia Yeoh qui est une femme transgenre.

Le personnage sera dans le film et incarné par une femme trans*, Ivory Aquino. Ce n'est cependant pas la première femme trans à apparaître à l'écran dans l'univers DC puisqu'il y a déjà eu Dreamer, jouée par Nicole Maines dans la série Supergirl.

Après notamment Eve Lindley dans la belle série Dispatches From Elsewhere (disponible sur une grande plateforme de streaming) et Hunter Schafer dans Euphoria, on progresse décidément dans la représentation à l'écran des personnes transgenres.