"Batgirl" des Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah annulé

Les réalisateurs belges, Adil El Arbi et Bilall Fallah (Ms Marvel), ne verront pas leur nouveau projet aboutir: le film "Batgirl", ne sortira pas.

Le film consacré à l’héroïne DC, Batgirl, devait sortir vers la fin de l’année sur HBO Max et éventuellement au cinéma mais rien de tout ça n’aura lieu car le long-métrage de Warner Bros. ne verra pas le jour.

C’est le New York Times qui a été le premier à divulguer l’information. Le média a également avancé que les premiers tests sur le public n’ont pas été concluants. Variety et The Wrap ont, quant à eux, affirmé qu’après le rachat par Discovery, Warner Bros. est en pleine restructuration interne et que l’arrêt du projet s’insère dans la nouvelle stratégie des studios. Ces derniers désirent garder la franchise DC pour l’industrie du cinéma en proposant des blockbusters de ouf à gros budget. Avec un budget de 75 millions de dollars (ce qui est assez maigre comparé aux productions Marvel), "Batgirl" a plus été conçu pour les plateformes.

Coup dur pour les deux réalisateurs belges, Adil El Arbi et Bilall Fallah qui étaient sur le projet. Il en a va de même pour la suite du film d’animation "Scooby Doo" sorti en 2020, "Scoob ! : Holiday Haunt". Egalement produit pour HBO Max, le projet ne sortira pas malgré les 40 millions de dollars qui lui ont été consacrés par Warner Bros.

HBO Max qui a par ailleurs revu à la baisse ses plans d'expansion en Europe notamment suite aux difficultés que rencontre notamment Netflix.