Bateaux sans capitaine ou équipage : la Belgique veut être pionnière dans le développement de la navigation autonome en mer du Nord

La mer du Nord est l’une des mers les plus fréquentées au monde par une variété de navires. De nombreuses zones portuaires dépendent du passage des navires dans la Manche, parmi lesquelles Londres, Anvers, Rotterdam, Zeebruges, Le Havre, Southampton, Hambourg, et bien d’autres.

Dans un monde de plus en plus interconnecté, le transport maritime a connu une croissance significative ces dernières années, en grande partie en raison de son coût relativement bas par rapport à d’autres modes de transport. Avec l’augmentation de l’activité, les routes maritimes sont devenues de plus en plus fréquentées, créant des zones de tension, en particulier dans les passages étroits tels que ceux situés devant la Belgique et autour des points nodaux clés, notamment les zones portuaires.

Dans la région de la Manche, le trafic maritime est très dense, c’est d’ailleurs la première route maritime du monde qui a nécessité la création de voies de circulation dédiées, le long des côtes anglaises dans le sens ouest est et le long des côtes françaises dans le sens est ouest. De plus, de nombreux ferries et navires effectuent des traversées de la Manche pour assurer des liaisons maritimes essentielles entre la Belgique, la France et l’Angleterre.

Le développement futur d’une navigation autonome semble donc de plus en plus inéluctable. L’experte du SPF Mobilité explique : "Quand on parle de navire autonome, il faut encore même définir de quoi on parle. Quels degrés d’automatisation nous allons accepter, cela peut aller du contrôle total à distance d’un navire de mer, à une simple assistance sur des tâches techniques. On ne peut pas supposer que toutes ces tâches bénéficieront du même degré d’automatisation. Ces tâches dépendent de l’ensemble de la technologie, des capteurs ainsi que des fonctions d’automatisation et des interfaces homme machine, des réglementations, … Bref, le chantier est immense".