Bâtards et maîtresses des rois de France : des 'contre-familles' à assumer... et privilégiées

Flavie Leroux, l’autrice de L’autre famille royale – Bâtards et maîtresses d’Henri IV à Louis XVI, nous conte l’histoire des maîtresses d’Henri IV, époux de Marguerite de Valois (la Reine Margot) ; une union en pleine guerre de religion. Le roi est connu pour ses innombrables maîtresses. Toutefois, celles qui ont été publiques et restées dans ses bonnes grâces pendant plusieurs années, sont plus restreintes comme Gabrielle Destrée, issue de la noblesse picarde.

Gabrielle a 17 ans quand elle finit par accepter les avances d'Henri IV. Etant mineure, il fallait conserver l’intégrité de la jeune fille. La solution trouvée fut d’arranger un mariage avec un gentilhomme de noblesse picarde également.

"Ce mariage donne à la jeune femme une sorte de brevet d’honorabilité. Outre qu’il permet au roi de faire des dons d’importance. Il est donc possible qu’il y ait eu un pot-de-vin…", précise la chercheuse.

Il s’agira d’une véritable passion amoureuse. Plusieurs indices prouvent qu’un mariage royal aurait été envisagé, mais l’obstacle de la Reine Margot, puis le décès brutal de Gabrielle l’en empêchera. Toutefois, des enfants naturels naîtront de cette relation.