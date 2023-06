Bataille de Waterloo : le baroud d'honneur de la garde impériale au soir du 18 juin 1815

Le 18 juin 1815, l'avenir de l'Europe s'est décidé au milieu des champs qui entourent Mont-Saint-Jean, lors d'une bataille devenue légendaire : Waterloo.

Dernier acte militaire de Napoléon, Waterloo se transforme en tombeau de la Grande Armée française. Signe de cette défaite implacable, le général Pierre Cambronne constate le cœur lourd, au soir du 18 juin, que la Moyenne Garde a reculé.

Cette Garde Impériale, l’Empereur Napoléon Bonaparte l’a pourtant façonnée à son image. Elle est composée de braves, de soldats aguerris aux joutes de l’époque. Prussiens, Autrichiens, Russes, tous sont passés sous le jugement impartial de leurs baïonnettes et de leurs célèbres bonnets à poils. Mais dans le feu de l’action, Cambronne se retrouve cette fois dans la position du vaincu. Face à la Septième Coalition emmenée par le Duc de Wellington, la marche semblait trop haute. L’ordre venu directement de l’Empereur a été de rompre la colonne d’attaque et de se mettre en carrés, rangés par bataillon. Ils se sont mis en formation mais les boulets de canon pleuvent et la mort ramasse les âmes par sillons.

Une odeur de poudre, de sang, et de mort recouvre les corps et les survivants de l’armée française, qui, paniqués, se précipitent en arrière. C’est la déroute. Les officiers hurlent, essaient de maintenir l’ordre. La vague rouge de fantassins ennemis arrive pour porter le coup fatal. C’est la retraite ou mourir. Au milieu de la fumée stagnante des derniers coups de canon et des cris de désespoir, les Immortels, pourtant, sont encore debout. Ils tiennent pour couvrir la retraite française...

L'Heure vous plonge au cœur de la bataille de Waterloo, épisode militaire qui a changé la face du monde. Une bataille qui peut se résumer par une succession d'occasions manquées : un temps défavorable qui freine la mobilité des troupes, un lieu de bataille non désiré, une cavalerie lourde britannique qui renverse son attaque de colonne centrale et une défense de l'Armée des Alliés qui résiste contre toute attente au château-ferme d'Hougoumont.