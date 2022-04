Pour la dernière de la saison, les Associés du Week-End ont décidé de marquer le coup et vous proposent une spéciale pyjama !

À cette occasion, Sara de Paduwa et nos candidats ont mis leurs tenues du samedi soir de côté et ont sorti leur plus bel ensemble cosy.

Côté ambiance, on vous promet des batailles de coussins, de grands moments de rires et de délires entre Sara et nos candidats.