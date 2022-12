Bastogne : une exposition sur les jouets religieux d’autrefois

Le Piconrue – Musée de la Grande Ardenne à Bastogne propose, en ce moment, une exposition sur les jouets religieux. Des jouets qui ont été très courants dans nos régions à une certaine époque et qui survivent aujourd’hui dans d’autres endroits du monde.

L’exposition présente toutes sortes d’objets liturgiques miniatures, des poupées religieuses, des déguisements de prêtre pour enfants, ou encore des jeux de société sur la Bible…

" Depuis le 18e siècle au moins jusqu’il y a une cinquantaine d’années, une des valeurs que les parents voulaient transmettre à leurs enfants, c’était la piété, les rites religieux et donc, ils offraient volontiers à leurs enfants des jouets qui participaient à cette éducation ", explique Anne Morelli, historienne, professeure à l’Université Libre de Bruxelles et commissaire de cette exposition.

Les petits garçons se déguisaient, par exemple, en prêtres et jouaient à faire la messe. " On offrait aux enfants des autels miniatures, des mini-calices, un mini-ostensoir, une chaire de vérité miniature, etc. […] Les parents essayaient de contenter leur petit garçon ou bien de le pousser un petit peu vers une vocation de prêtre parce qu’il y a ce conditionnement des enfants qui joue aussi ", poursuit Anne Morelli.