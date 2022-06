Bastogne : un nouvel échevin et un nouveau conseiller communal

Un nouveau venu au collège communal de Bastogne. Après le départ de Coralie Bonnet qui siège à présent en tant que députée provinciale, c’est Jean-Pol Besseling qui fait son entrée comme nouvel échevin à Bastogne. Il aura dans ses compétences, le Développement durable : Environnement-Énergie-Climat-Nature-Biodiversité et Forêt.

Le collège explique vouloir faire de Bastogne, une commune plus durable et Jean-Pol Besseling se définit comme un passionné de l’environnement.

" Sa grande expérience professionnelle dans l’optimalisation de l’utilisation des énergies (chauffage, éclairage…) dans une grande entreprise grand-ducale sera un atout important pour mener à bien de nombreux projets novateurs. […] Ses autres qualités, notamment d’agriculteur et d’apiculteur, seront particulièrement précieuses pour mettre en place un plan ambitieux de plantations et de végétalisation de notre belle commune ", explique le communiqué du collège.

Pour la répartition des autres compétences, le bourgmestre, Benoît Lutgen reprend l’économie, l’emploi, les commerces, les indépendants et le tourisme. De son côté, Jean-Michel Gaspart, président du CPAS, se voit attribuer, l’aménagement du territoire et l’urbanisme. " Cela a un sens pour relever le défi du logement, l’axe social, pour que chaque personne ait accès au logement ", précise Benoît Lutgen.

Autre nouveau venu, cette fois au conseil communal : Patrick Pierret. Ce dernier est Président du Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA). "Son parcours professionnel, notamment en sa qualité de formateur pour les institutrices et les instituteurs de pédagogie et de psychologie sera aussi un atout indéniable dans l’objectif majeur de soutenir la qualité de l’Enseignement à Bastogne".