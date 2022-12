Bastogne: un jeu sur le parcours des migrants, signé "Lire et écrire"

A Bastogne, depuis 2016, des groupes d'apprenants de "Lire et Ecrire" réfléchissent à la réalisation d'un jeu sur le parcours des migrants. Aujourd'hui, la boîte de jeu "Voyage au Paradis ?" avec un point d'interrogation qui a toute son importance est devenu réalité.

Un parcours en trois étapes, depuis la décision de quitter son pays, en passant par le voyage en mer et, troisième étape, le parcours chez nous, semé également d'embuches. Le tout en se mettant dans la peau d'un migrant. Les huit parcours proposés sont basés sur des témoignages réels précise Maryse Pochet, formatrice "Lire et Ecrire Luxembourg" :

"Certains n'ont pas souhaité témoigner, mais d'autres ont apprécié de pouvoir exprimer toutes leurs difficultés. Ils étaient satisfaits qu'on leur donne la parole à travers ce jeu."

Un jeu qui se veut accessible au plus grand nombre. Rita Stilmant, Directrice de Lire et Ecrire Luxembourg :

"Nous avons réfléchi dans la conception, à ce qu'il y ait le moins de mots possibles, et que les règles soient les plus lisibles possible. Pour une accessibilité aisée à tous."

Voyage au Paradis ? , le jeu de "Lire et Ecrire" s'adresse au grand public à partir de 8-10, mais aussi aux associations et institutions, pour mettre l'interculturalité au coeur des débats.