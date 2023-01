Bastogne : les travaux du nouveau pôle culturel ont débuté dans l’aile Van Gheluwe

Le dossier était ouvert depuis plusieurs mois déjà. Le voilà qui se concrétise. Depuis la mi-décembre, pelleteuses et machines de chantier ont pris possession de l’aile Van Gheluwe, au cœur de Bastogne. Le sous-sol est creusé. "Il faut augmenter la hauteur des pièces car une nouvelle salle de spectacle verra le jour", explique le directeur du chantier.

Cette infrastructure devra accueillir de petites prestations artistiques pour par exemple les écoles de la région. Mais l’essentiel se trouve au rez-de-chaussée. Si tous les murs sont encore debout, d’ici peu, c’est un grand espace qui sera créé pour laisser place à une salle d’exposition. Un bar sera également réalisé les vernissages. "Nous aurons le plus bel espace de la province", promet Benoît Lutgen, bourgmestre de la Nut’s City.

Sur les trois étages de l’aile Van Gheluwe, des espaces multiples seront aménagés sur près de 6.000 mètres carrés. Ils seront destinés à la danse, au théâtre… Des bureaux seront également disponibles. Le jardin d’honneur fait lui aussi partie du projet. Il sera totalement modulé pour devenir un véritable lieu de passage entre le futur pôle culturel et l’Espace 23. "Nous allons le désenclaver. Le mur va être abattu et tout le monde pourra en profiter pleinement", poursuit benoît Lutgen.

Seul hic, le budget. Annoncés à 7 millions d’euros, ces travaux titanesques coûteront 1,5 million de plus. "C’est une augmentation qui s’explique par l’explosion du prix des matériaux, mais également par la modification de certains éléments. La salle d’exposition sera par exemple plus grande. Tout cela explique ce dépassement de budget. Mais ce qui est certain c’est que cela reste supportable pour la ville. Sur les 8,5 millions d’euros, 4,5 seront subsidiés. Puis cet investissement aura un effet positif sur l’ensemble de l’activité du quartier latin. Cela va dynamiser cette partie de la ville."