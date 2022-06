Bastogne : le futur pôle culturel bientôt réalité au Quartier latin

6000 m2 dédiés à la culture, c’est l’ambition du futur pôle culturel de Bastogne, qui verra le jour, au Quartier latin, dans les bâtiments de l’ancien séminaire. Il accueillera différents acteurs culturels de la nut’s city : Centre culturel, Piconrue – Musée de la Grande Ardenne, associations, artistes… Le but est de favoriser des synergies entre ces différents acteurs.

La première phase des travaux d’aménagement, qui débutera cet été, prévoit la rénovation complète de l’Aile Van Geluwe, où seront créés un espace convivial dédié, notamment, aux expositions, ainsi qu’un plateau média de 66 places, des espaces modulables, une cafétéria et une terrasse ainsi que des locaux pour accueillir différents services administratifs.

Il est également prévu de créer une galerie de liaison entre l’Espace 23 et l’Aile Van Geluwe ainsi que de réaménager le Jardin d’Honneur. Il sera plus ouvert sur la ville, il offrira aux visiteurs du pôle un nouvel espace extérieur où pourront se tenir divers événements. L’architecte, Pierre Hebbelinck vient de dévoiler les premières esquisses.

Coût de l’opération : 7 millions d’euros. Les premiers coups de pelle sont prévus cet été et l’inauguration, fin 2024. Un projet d’envergure, mené en collaboration avec IDELUX Projets Publics et largement subsidié par la Wallonie et l’Europe.

Le collège communal de Bastogne a demandé à Michel Francard d’accompagner l’échevine de la culture Karin Stilmant pour piloter le groupe de travail. Tous les acteurs de la culture ont été sollicités pour partager leurs idées.

A la dénomination de ce pôle culturel, un appel va être lancé aux Bastognards et Bastognardes, qui pourront soumettre leurs idées. L’annonce sera publiée sur les différents canaux de la Commune (Facebook, site Internet…)