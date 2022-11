Une nouvelle version respectueuse du passé

Mélanie De Groote et Mathieu Collard sont, tous les deux, historiens de formation et, par ce fait, très attachés à l’Histoire et au patrimoine.

Le projet était donc de permettre à ce jeu de continuer à vivre et de perpétuer un élément de patrimoine immatériel wallon. Comme l’explique Mélanie De Groote. "Nous avons voulu respecter les ressorts du jeu traditionnel en lui donnant une nouvelle esthétique plus contemporaine et plus attractive pour les nouvelles générations".

L’idée de soigner le look du jeu de cartes n’est pas qu’esthétique.

Mathieu Collard : "Au début, pour rentrer dans le jeu traditionnel, il faut jouer quelques parties et s’accrocher. Ici, tout ce qui a été réalisé graphiquement l’a été dans l’idée de faciliter l’accès au plaisir de jouer. Pour que, dès la deuxième ou la troisième manche, on soit déjà dans le stress de savoir comment la partie va se dérouler. C’est plus immédiat et nous sommes dans une société où les choses doivent aller vite. Donc, on prend le traditionnel, on respecte tous ses traceurs et on l’amène vers 2023".

La " Mèn’che " s’exporte

Les deux comparses s’adressent à la francophonie et ils vont faire les foires de jeux en France. La Mèn’che sera aussi présentée au musée national de la carte à jouer à Paris en juin et pendant l’été 2023.

"Nous avons imprimé 3000 jeux, si nous les vendons tous, ce seront 12.000 personnes qui joueront, espère Mathieu Collard. On peut penser que, dans cette démarche, on la sauve pour un certain temps".

La nouvelle version est illustrée avec des cartes de "La Mèn’che" par François d’Alcamo. A découvrir dans tous les magasins indépendants de Belgique