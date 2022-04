Bastogne : inauguration du plus grand parc à batteries du Benelux

Avec les nouvelles sources de production d’électricité comme l’éolien et le photovoltaïque, on parle de plus en plus du stockage de l’électricité, notamment, quand les éoliennes ont produit beaucoup d’énergie.

Mardi, en plein cœur du zoning industriel de Bastogne, a été inauguré un grand parc constitué d’un ensemble de 480 batteries capables d’emmagasiner la consommation quotidienne de 4000 ménages. De quoi stocker et libérer l’électricité en fonction des besoins et des ressources disponibles.

Derrière chacun de ces gros containers blancs, se trouvent une quinzaine de batteries capables d’équilibrer l’offre et la demande d’électricité en Belgique.