Bastogne et Bertogne lancent un pôle santé de première ligne

L'objectif, c'est d’en arriver demain à la création un guichet unique des soins de santé de première ligne. Pour Le Docteur Patrick Rutten, le coordinateur de la démarche, il s’agit de "réunir en un seul lieu, tous les fils pour connecter les patients aux soins de première ligne et faciliter l’entrée dans la deuxième quand elle est nécessaire !"

Et la deuxième ligne, ce sont les hôpitaux et Vivalia qui, à ce jour, n'ont pas encore défini clairement ce qu'il restera à Arlon, Libramont et Bastogne, le jour où le nouvel hôpital sera ouvert à Houdemont (Habay)... Bastogne anticipe en quelque sorte !

Le Bourgmestre Benoît Lutgen (Les Engagés) avertit "Il n’est pas question que demain, on se retrouve sans solution, on souhaite co-construire notre pôle santé avec Vivalia, mais nous n’avons rien vu de précis jusqu’ici et on développe un projet en pleine concertation avec les acteurs de terrain."

D’autres initiatives du même genre vont-elles voir le jour ?